Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ВСУ, є поранені - ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 і до 18:00 російсько-окупаційні війська 5 разів відкривали вогонь по наших позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Заборонена Мінськими домовленостями зброя не використовувалася. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр штабу ООС, передає УНН.
На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із гранатометів. На Горлівському напрямку ворог застосував по захисниках Зайцевого та Південного автоматичні та ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Внаслідок прицільного вогню по наших позиціях поранення отримали два українських військовослужбовці.
На Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Невельського із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку російські найманці застосували по захисниках Водяного ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю. Втрати ворога уточнюються.
Нагадаємо, минулої доби, 3 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики продовжили по всій лінії зіткнення порушувати встановлене перемир’я. Ворог вів вогонь із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.