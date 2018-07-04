Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые - ООС

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов. На Горловском направлении враг применил по защитниках Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по нашим позициям ранения получили два украинских военнослужащих.

На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Невельского с автоматических гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитниках Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Потери врага уточняются.

Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты.