Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ, есть раненые - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 и до 18:00 российско-оккупационные войска 5 раз открывали огонь по нашим позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Запрещенное минскими договоренностями оружие не использовалос. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались из гранатометов. На Горловском направлении враг применил по защитниках Зайцево и Южного автоматические и ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие прицельного огня по нашим позициям ранения получили два украинских военнослужащих.
На Донецком направлении противник вел беспокоящие огонь по защитникам Невельского с автоматических гранатометов и стрелкового оружия. На Мариупольском направлении российские наемники применили по защитниках Водяного ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. Потери врага уточняются.
Напомним, за минувшие сутки, 3 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие. Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты.