Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Під час обстрілу позицій Об’єднаних сил в районі селища Зайцеве 9 грудня, близько 15 години, під вогонь стрілецької зброї та гранатометів найманців збройних формувань Російської Федерації потрапили будинки мирних мешканців Зайцеве-Північне (Жованка). Про це повідомили у прес-центрі ООС, посилаючись на дані СЦКК, передає УНН.
"Внаслідок влучання боєприпасів, випущених окупантами, зруйновано покрівлю житлового будинку. На щастя, під час обстрілу господарі будинку перебували у від’їзді. Під час проведення фотофіксації наслідків обстрілу спостерігачі української сторони СЦКК (спільний центр з контролю та координації - ред.)знайшли на горищі пошкодженого житлового будинку хвостовик від пострілу СПГ-9", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додають, що дії окупаційної адміністрації та збройних формувань Російської Федерації щодо обстрілів населених пунктів ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення. Бойовики навмисно продовжують нищити житлові квартали населених пунктів, порушуючи усі норми міжнародного гуманітарного права.
Як повідомляв УНН, впродовж поточної доби, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 2 випадки застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.