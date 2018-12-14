Боевики в Донбассе обстреляли дома мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Во время обстрела позиций Объединенных сил в районе поселка Зайцево 9 декабря около 15 часов, под огонь стрелкового оружия и гранатометов наемников вооруженных формирований Российской Федерации попали дома мирных жителей Зайцево-Северное (Жованка). Об этом сообщили в пресс-центре ООС, ссылаясь на данные СЦКК, передает УНН.
"В результате попадания боеприпасов, выпущенных оккупантами, разрушена кровля жилого дома. К счастью, во время обстрела хозяева дома находились в отъезде. Во время проведения фотофиксации последствий обстрела наблюдатели украинской стороны СЦКК (совместный центр с контроля и координации - ред.) нашли на чердаке поврежденного жилого дома хвостовик от выстрела СПГ-9", - говорится в сообщении.
В пресс-центре добавляют, что действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обстрелов населенных пунктов ставит под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы населенных пунктов, нарушая все нормы международного гуманитарного права.
Как сообщал УНН, в течение текущих суток, российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.