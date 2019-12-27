Бойовики на Донбасі обладнують додаткові вогневі позиції на приватних ділянках – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі продовжують обладнання додаткових вогневих позицій на приватних ділянках місцевих жителів. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
За даними розвідки, з початку грудня цього року бойовики збільшили кількість використання об’єктів цивільної інфраструктури для розташування окремих підрозділів і зберігання важкого озброєння у районах населених пунктів Кальміуське та Дебальцеве.
"Крім того, бойовики продовжують обладнання додаткових вогневих позицій на приватних ділянках місцевих жителів, чим посилюють власними діями загрозу безпеці цивільного населення", - сказав Гуцуляк.
Окрім того, Гуцуляк розповів, що командування російських окупаційних військ продовжує заходи з приховування своїх порушень Мінських домовленостей щодо відведення від лінії зіткнення 122-мм і 152-мм артилерії та систем залпового вогню.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики порушують Мінські домовленості щодо відведення важкого озброєння та нарощують інтенсивність бойової підготовки.