Боевики на Донбассе оборудуют дополнительные огневые позиции на частных участках - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Боевики в Донбассе продолжают оборудования дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
По данным разведки, с начала декабря этого года боевики увеличили количество использования объектов гражданской инфраструктуры для размещения отдельных подразделений и хранения тяжелого вооружения в районах населенных пунктов Кальмиусское и Дебальцево.
"Кроме того, боевики продолжают оборудование дополнительных огневых позиций на частных участках местных жителей, чем усиливают собственными действиями угрозу безопасности гражданского населения", - сказал Гуцуляк.
Кроме того, Гуцуляк рассказал, что командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по сокрытию своих нарушений Минских договоренностей по отводу от линии соприкосновения 122-мм и 152-мм артиллерии и систем залпового огня.
Напомним, по данным разведки, боевики нарушают Минские договоренности по отводу тяжелого вооружения и наращивают интенсивность боевой подготовки.