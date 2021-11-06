Бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Збройні формування Російської Федерації упродовж поточної доби, 6 листопада, двічі порушили режим припинення вогню. Про це інформує штаб ООС, передає УНН.
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“Упродовж поточної доби, 6 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню”, — йдеться в повідомленні.
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Повідомляється, що поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Також в районі населеного пункту Болотене окупанти задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілів ВОГ-17. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Наголошується, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Додамо
Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.