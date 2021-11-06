ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 8 раз
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
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Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.
В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.