ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 8 раз

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 42628 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 74063 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 71161 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 72628 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 83320 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 64548 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61676 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 132584 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83901 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 237003 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 11729 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 14156 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 15029 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 11297 перегляди

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 8132 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 100615 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 132583 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 237003 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411971 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 403086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 19062 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 25076 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25874 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27664 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77907 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 8 раз

Київ • УНН

 • 18889 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС. 

ООС: збройні сили РФ порушили “режим тиші” 8 раз

Деталі

Збройні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи та обстрілювати позиції Збройних Сил України. Протягом минулої доби, 5 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 6 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 

Біля Причепилівки та Катеринівки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населених пунктів Болотене та Луганське противник здійснив обстріли з мінометів калібру 82 мм.

В бік Кримського ворожі війська відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм.

Поблизу Лебединського наші позиції потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Неподалік Талаківки російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі Золотого-4 окупанти застосували міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7 годину ранку, 6 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93