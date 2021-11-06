ООС: вооруженные силы РФ нарушили “режим тишины” 8 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы и обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины. За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Причепиловки и Катериновки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении населенных пунктов Болотенное и Луганское противник совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.
В сторону Крымского вражеские войска открывали огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Вблизи Лебединского наши позиции попали под обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Неподалеку от Талаковки русские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Золотого-4 оккупанты применили минометы калибра 82 мм и автоматические станковые гранатометы.
Вследствие враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья-удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7 часов утра, 6 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.