Боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение текущих суток, 6 ноября, дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом информирует штаб ООС, передает УНН.
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“В течении текущих суток, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что вблизи Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия. Также в районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрелов ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нету.
Отмечается, что украинские защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Добавим
За прошедшие сутки, 5 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.