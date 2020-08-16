Бойовики на Донбасі дотримуються режиму тиші – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі дотримувалися режиму тиші 16 серпня. Від початку доби не зафіксованого жодного обстрілу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на прес-центру штабу ООС.
“Водночас сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного”, — заявили в ООС.
Нагадаємо, минулої доби обстрілів також не було.