Бойовики на Донбасі дотримуються режиму тиші – ООС

“Водночас сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного”, — заявили в ООС.

Нагадаємо, минулої доби обстрілів також не було.