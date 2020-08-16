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Бойовики на Донбасі дотримуються режиму тиші – ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі дотримувалися режиму тиші 16 серпня. Від початку доби не зафіксованого жодного обстрілу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення на прес-центру штабу ООС.

“Водночас сьогодні виявлено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи. Зокрема, поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Ужівка, ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Водяного”, — заявили в ООС.

Нагадаємо, минулої доби обстрілів також не було.

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