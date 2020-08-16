Боевики в Донбассе соблюдают режим тишины - ООС

"Вместе с тем сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - заявили в ООС.

Напомним, в минувшие сутки обстрелов также не было.