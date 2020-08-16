Боевики в Донбассе соблюдают режим тишины - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Боевики в Донбассе придерживались режима тишины 16 августа. С начала суток не зафиксированного ни одного обстрела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение на пресс-центра штаба ООС.
"Вместе с тем сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка, враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного", - заявили в ООС.
Напомним, в минувшие сутки обстрелов также не было.