Бойовики в ОРДЛО додатково обмежують переміщення цивільних осіб та транспорту – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях бойовиками введено додаткові обмеження на переміщення цивільних осіб та автотранспорту. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України Максим Праута, посиючись на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"…під приводом заходів нібито з протидії "українським диверсантам", введено додаткові обмеження на переміщення цивільних осіб та автотранспорту. При цьому, співробітники так званих правоохоронних органів часто затримують осіб, які не мають паспортів "ЛНР"/"ДНР", за підозрою в "нелояльності" до окупаційного режиму", - сказав Праута.
Також, за даними розвідки, місцевому населенню подається неправдива та викривлена інформація щодо терористичної спрямованості дій Об’єднаних сил для виправдання нарощення заходів бойової та мобілізаційної підготовки російсько-окупаційних військ.
"У такий спосіб противник намагається нав’язати суспільству переконання про наміри України "силовим шляхом вирішити конфлікт на Донбасі", а також посилити антиукраїнські настрої серед місцевого населення", - розповів Праута.
Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики на Донбасі спамлять смс-повідомленнями з метою психологічного впливу.