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Боевики в ОРДЛО дополнительно ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта — разведка

Киев • УНН

 • 11951 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях боевиками введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

Боевики в ОРДЛО дополнительно ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта — разведка

"...под предлогом мероприятий якобы по противодействию "украинским диверсантам", введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. При этом, сотрудники так называемых правоохранительных органов часто задерживают лиц, не имеющих паспортов "ЛНР"/"ДНР", по подозрению в "нелояльности" к оккупационному режиму", - сказал Праута.

Также, по данным разведки, местному населению подается ложная и искаженная информация о террористической направленности действий Объединенных сил для оправдания наращивания мер боевой и мобилизационной подготовки российско-оккупационных войск.

"Таким образом противник пытается навязать обществу убеждения о намерениях Украины "силовым путем решить конфликт на Донбассе", а также усилить антиукраинские настроения среди местного населения", - рассказал Праута.

Напомним, по данным разведки, боевики в Донбассе спамят смс-сообщениями с целью психологического воздействия.

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