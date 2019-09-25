Боевики в Донбассе спамят смс-сообщениями с целью психологического воздействия - разведка

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 46397 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109387 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 101284 просмотра

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает уровень технического обеспечения проведения пропагандистских и информационно-психологических мероприятий. Для усиления их эффективности оккупанты активизировали применение завезенного из России оборудования для рассылки спам СМС-сообщений абонентам мобильной связи с целью психологического воздействия на личный состав ВС Украины и населения”, — сообщил Дмитрий Гуцуляк.

Указанное связано со снижением уровня доверия к сообщениям российских и местных СМИ среди жителей временно оккупированных территорий.

Так, попытки российских пропагандистов обвинить Объединенные силы в подрыве автомобильного моста (19 сентября этого года) в городе Луганск были восприняты местной общественностью, как попытка предотвратить проявления недовольства деятельностью оккупационных администраций и отвлечения внимания от роста проблем социального обеспечения.

Напомним, командование вооруженных сил РФ начало подготовку к очередному этапу усиления боевых возможностей российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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