Бойовики на Донбасі спамлять смс-повідомленнями з метою психологічного впливу - розвідка

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує рівень технічного забезпечення проведення пропагандистських та інформаційно-психологічних заходів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях підвищує рівень технічного забезпечення проведення пропагандистських та інформаційно-психологічних заходів. Для посилення їх ефективності окупанти активізували застосування завезеного з Росії обладнання для розсилки спам СМС-повідомлень абонентам мобільного зв’язку з метою психологічного впливу на особовий склад ЗС України та населення”, — повідомив Дмитро Гуцуляк.

Зазначене пов’язано зі зниженням рівня довіри до повідомлень російських і місцевих ЗМІ серед жителів тимчасово окупованих територій.

Так, намагання російських пропагандистів звинуватити Об’єднані сили у підриві автомобільного мосту (19 вересня цього року) у місті Луганськ були сприйняті місцевою громадськістю, як спроба запобігти проявам невдоволення діяльністю окупаційних адміністрацій та відволікання уваги від зростання проблем соціального забезпечення.

Нагадаємо, командування збройних сил РФ розпочало підготовку до чергового етапу посилення бойових спроможностей російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

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