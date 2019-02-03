Бойовики на Донбасі 5 разів порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, бойовики п'ять разів обстріляли позиції наших військ, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
Як повідомили у прес-центрі, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське; з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі хутіра Вільний.
"Також позиції наших військ були обстріляні в районі селища Зайцеве та з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Луганське", - йдеться у повідомленні.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Павлопіль, йдеться у повідомленні.
"Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, повідомили у прес-центрі.
Нагадаємо, 2 лютого бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. 1 раз противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.