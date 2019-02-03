Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78143 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101567 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 134646 просмотра

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7 марта, 15:45 • 131714 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики пять раз обстреляли позиции наших войск, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщили в пресс-центре, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный.

"Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь, говорится в сообщении.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, сообщили в пресс-центре.

Напомним, 2 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

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