Боевики на Донбассе 5 раз нарушили "режим тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, боевики пять раз обстреляли позиции наших войск, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
Как сообщили в пресс-центре, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Новотошковское; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный.
"Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Зайцево и с автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Луганское", - говорится в сообщении.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Павлополь, говорится в сообщении.
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, сообщили в пресс-центре.
Напомним, 2 февраля боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. 1 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.