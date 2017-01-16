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Бойовики минулої доби провели потужні мінометні обстріли в Авдіївці та Новгородському

Бойовики минулої доби провели потужні мінометні обстріли в Авдіївці та Новгородському

Київ • УНН

 • 3913 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби бойовики провели низку потужних обстрілів в Новгородському та протягом 6 годин вели мінометний та артилерійський обстріл в Авдіївці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“В Новгородському відбулася низка потужних мінометних обстрілів наших позицій з різних напрямів. Загалом бойовики випустили по наших позиціях в Новгородському 54 міни. Також неспокійно було в Авдіївці: противник протягом 6 годин вів мінометний та артилерійський вогонь з боку Ясинуватої”, — сказав він.

Вчора бойова активність противника спостерігалась по всій лінії зіткнення, крім донецького аеропорту. Бойовики традиційно активізувалися після заходу сонця.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 14 ворожих обстрілів, зокрема — 6 з важкого озброєння.

Як передавав УНН, судмедексперти у Дніпрі назвали причину смерті трьох військових в АТО.

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