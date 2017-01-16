Боевики вчера провели ряд мощных минометных обстрелов в Авдеевке и Новгородском
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Вчера боевики провели ряд мощных обстрелов в Новгородском и в течение 6 часов вели минометный и артиллерийский обстрел в Авдеевке. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"В Новгородском состоялся ряд мощных минометных обстрелов наших позиций с разных направлений. В общем боевики выпустили по нашим позициям в Новгородском 54 мины. Также неспокойно было и в Авдеевке: противник в течение 6 часов вел минометный и артиллерийский огонь со стороны Ясиноватой", - сказал он.
Вчера боевая активность противника наблюдалась по всей линии соприкосновения, кроме донецкого аэропорта. Боевики традиционно активизировались после захода солнца.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 14 вражеских обстрелов, в частности - 6 из тяжелого вооружения.
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