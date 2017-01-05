Бойовики минулої доби обстріляли маріупольський напрямок з мінометів та бронітехніки – О.Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Протягом минулої доби бойовики здійснили 21 обстріл по маріупольському напрямку з мінометів та бронетехніки. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
«Абсолютно спокійно було на ділянці фронту Мар’їнка – Красногорівка. Натомість бойові дії у повному обсязі перемістилися на південь напрямку – лінія фронту Павлопіль – Гнутове – Талаківка – Лебединське – Водяне – Широкине. Втім, найгарячіше все так же було на крайньому півдні – приморських Водяному та Широкиному. Там вчора противник застосовував міномети та бронетехніку», - повідомив О.Мотузяник.
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Також речник додав, що всього за минулу добу на маріупольському напрямку відбувся 21 ворожий обстріл, зокрема 4 – із застосуванням важкого озброєння.
Нагадаємо, 3 січня на маріупольському напрямку сталось 18 ворожих обстрілів по позиціях сил АТО, один з яких - із важкого озброєння.