Боевики вчера обстреляли мариупольское направление из минометов и бронетехники - А.Мотузяник
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. За прошедшие сутки боевики совершили 21 обстрел мариупольского направления из минометов и бронетехники. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Абсолютно спокойно было на участке фронта Марьинка - Красногоровка. Зато боевые действия в полном объеме переместились на юг направления - линия фронта Павлополь - Гнутово - Талаковка - Лебединское - Водяное - Широкино. Впрочем, горячее все было на крайнем юге - приморских Водяном и Широкино. Там вчера противник применял минометы и бронетехнику", - сообщил А.Мотузяник.
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Также спикер добавил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в том числе 4 - с применением тяжелого вооружения.
Напомним, 3 января на мариупольском направлении произошло 18 вражеских обстрелов позиций сил АТО, один из которых - из тяжелого вооружения.