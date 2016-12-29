Бойовики із початку доби 25 разів обстріляли позиції сил АТО - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. З початку доби незаконні збройні формування 25 разів обстрілювали позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Російсько-окупаційні війська продовжують відверто ігнорувати режим припинення вогню. Станом на 17 годину у зоні проведення АТО зафіксовано 25 обстрілів”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових.