Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня. По состоянию на 17:00 в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.