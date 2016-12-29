Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня. По состоянию на 17:00 в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.