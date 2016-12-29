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Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Боевики с начала суток 25 раз обстреляли позиции сил АТО - штаб

Киев • УНН

 • 7186 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования 25 раз обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска продолжают откровенно игнорировать режим прекращения огня. По состоянию на 17:00 в зоне проведения АТО зафиксировано 25 обстрелов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных.

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