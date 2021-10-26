Бойовики ІДІЛ вбили 11 людей в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бойовики “Ісламської держави” у вівторок убили 11 людей під час нападу на село в провінції Діяла на схід від Іраку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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У результаті нападу на “беззахисних мирних жителів” у селі Аль-Хаваша поблизу міста Мукдадія інші отримали поранення.
Джерела безпеки та медицини повідомили, що в результаті нападу невідомі озброєні особи вбили 11 людей і ще 15 поранили.
Поліція повідомила, що під час нападу озброєні використовували кілька транспортних засобів і напівавтоматичні пістолети.
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