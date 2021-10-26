Бойовики ІДІЛ вбили 11 людей в Іраку

Деталі

У результаті нападу на “беззахисних мирних жителів” у селі Аль-Хаваша поблизу міста Мукдадія інші отримали поранення.

Джерела безпеки та медицини повідомили, що в результаті нападу невідомі озброєні особи вбили 11 людей і ще 15 поранили.

Поліція повідомила, що під час нападу озброєні використовували кілька транспортних засобів і напівавтоматичні пістолети.

Нагадаємо

Таліби заявляють, що не допомагатимуть США боротися з ІДІЛ.