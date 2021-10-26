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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Бойовики ІДІЛ вбили 11 людей в Іраку

Київ • УНН

 • 16087 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Бойовики “Ісламської держави” у вівторок убили 11 людей під час нападу на село в провінції Діяла на схід від Іраку. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Бойовики ІДІЛ вбили 11 людей в Іраку

Деталі

У результаті нападу на “беззахисних мирних жителів” у селі Аль-Хаваша поблизу міста Мукдадія інші отримали поранення.

Джерела безпеки та медицини повідомили, що в результаті нападу невідомі озброєні особи вбили 11 людей і ще 15 поранили.

Поліція повідомила, що під час нападу озброєні використовували кілька транспортних засобів і напівавтоматичні пістолети.

Нагадаємо

Таліби заявляють, що не допомагатимуть США боротися з ІДІЛ.

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