Боевики ИГИЛ убили 11 человек в Ираке

Подробности

В результате нападения на “беззащитных мирных жителей” в деревне Аль-Хаваша вблизи города Мукдадия другие получили ранения.

Источники безопасности и медицины сообщили, что в результате нападения неизвестные вооруженные лица убили 11 человек и еще 15 ранили.

Полиция сообщила, что во время нападения вооруженные использовали несколько транспортных средств и полуавтоматические пистолеты.

Напомним

Талибы заявляют, что не будут помогать США бороться с ИГИЛ.