Боевики ИГИЛ убили 11 человек в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Боевики “Исламского государства” во вторник убили 11 человек во время нападения на деревню в провинции Дияла к востоку от Ирака. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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В результате нападения на “беззащитных мирных жителей” в деревне Аль-Хаваша вблизи города Мукдадия другие получили ранения.
Источники безопасности и медицины сообщили, что в результате нападения неизвестные вооруженные лица убили 11 человек и еще 15 ранили.
Полиция сообщила, что во время нападения вооруженные использовали несколько транспортных средств и полуавтоматические пистолеты.
Напомним
Талибы заявляют, что не будут помогать США бороться с ИГИЛ.