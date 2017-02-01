Бойовики і російські найманці вимагають повернення повного розміру “бойових” виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики у Петровському районі м.Донецька і н.п.Александровка вимагають повернення повного розміру “бойових” виплат, зменшених раніше вдвічі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Місцеві бойовики і російські найманці зі складу підрозділів, які дислокуються в Петровському районі м.Донецька і н.п.Александровка, з активізацією бойових дій вимагають повернути повний розмір "бойових“ виплат, які раніше були зменшені на 50%”, — йдеться у повідомлені.
Також він повідомив, що дане зменшення виплат стало причиною хвилі обурення та зростання дезертирів з даних підрозділів “1-го АК ДНР”.
Нагадаємо, у “ДНР” різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”.