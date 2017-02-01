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Бойовики і російські найманці вимагають повернення повного розміру “бойових” виплат

Бойовики і російські найманці вимагають повернення повного розміру “бойових” виплат

Київ • УНН

 • 6419 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Бойовики у Петровському районі м.Донецька і н.п.Александровка вимагають повернення повного розміру “бойових” виплат, зменшених раніше вдвічі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив”, народний депутат Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Місцеві бойовики і російські найманці зі складу підрозділів, які дислокуються в Петровському районі м.Донецька і н.п.Александровка, з активізацією бойових дій вимагають повернути повний розмір "бойових“ виплат, які раніше були зменшені на 50%”, — йдеться у повідомлені.

Також він повідомив, що дане зменшення виплат стало причиною хвилі обурення та зростання дезертирів з даних підрозділів “1-го АК ДНР”.

Нагадаємо, у “ДНР” різко збільшилась кількість звільнень серед працівників “органів внутрішніх справ”.

Українські Національні Новини

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