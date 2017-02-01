Боевики и российские наемники требуют возвращения полного размера "боевых" выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Боевики в Петровском районе Донецка и н.п. Александровка требуют возвращения полного размера "боевых" выплат, уменьшенных ранее вдвое. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, передает УНН.
"Местные боевики и российские наемники из состава подразделений, дислоцирующихся в Петровском районе Донецка и н.п. Александровка, с активизацией боевых действий требуют вернуть полный размер "боевых" выплат, которые ранее были уменьшены на 50%", - говорится в сообщении.
Также он сообщил, что данное уменьшение выплат стало причиной волны возмущения и роста дезертиров из данных подразделений "1-го АК ДНР".
Напомним, в "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел".