Боевики и российские наемники требуют возвращения полного размера "боевых" выплат

"Местные боевики и российские наемники из состава подразделений, дислоцирующихся в Петровском районе Донецка и н.п. Александровка, с активизацией боевых действий требуют вернуть полный размер "боевых" выплат, которые ранее были уменьшены на 50%", - говорится в сообщении.

Также он сообщил, что данное уменьшение выплат стало причиной волны возмущения и роста дезертиров из данных подразделений "1-го АК ДНР".

Напомним, в "ДНР" резко увеличилось количество увольнений среди работников "органов внутренних дел".