Бойовики "ДНР" планують завтра передати представникам Києва тіла двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Представники самопроголошеної ДНР планують передати представникам Києва у вівторок тіла двох українських силовиків. Про це повідомив журналістам представник "міністерства оборони ДНР", передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
"Завтра ми плануємо передати тіла двох українських силовиків. Вони загинули у 2014 році, після ідентифікації стало ясно, що це українські військовослужбовці", - повідомив представник "міноборони ДНР".
Раніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України було звільнено і знайдено 3083 заручники.