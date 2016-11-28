Бойовики "ДНР" планують завтра передати представникам Києва тіла двох військових

"Завтра ми плануємо передати тіла двох українських силовиків. Вони загинули у 2014 році, після ідентифікації стало ясно, що це українські військовослужбовці", - повідомив представник "міноборони ДНР".

Раніше радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт заявив, що з початку проведення антитерористичної операції на сході України було звільнено і знайдено 3083 заручники.