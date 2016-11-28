Боевики "ДНР" планируют завтра передать представителям Киева тела двух военных
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Представители самопровозглашенной ДНР планируют передать представителям Киева во вторник тела двух украинских силовиков. Об этом сообщил журналистам представитель "министерства обороны ДНР", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Завтра мы планируем передать тела двух украинских силовиков. Они погибли в 2014 году, после идентификации стало ясно, что это украинские военнослужащие", - сообщил представитель "Минобороны ДНР".
Ранее советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины были освобождены и найдены 3083 заложника.