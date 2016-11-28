Боевики "ДНР" планируют завтра передать представителям Киева тела двух военных

"Завтра мы планируем передать тела двух украинских силовиков. Они погибли в 2014 году, после идентификации стало ясно, что это украинские военнослужащие", - сообщил представитель "Минобороны ДНР".

Ранее советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что с начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины были освобождены и найдены 3083 заложника.