Бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі - СЦКК

"Українська сторона СЦКК інформує, що російська сторона СЦКК та ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки із заведенням режиму “Тиша” для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України в районі населених пунктів Кадема, Гольмовське, Гладосове та Травневе (Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики та російська сторона розцінюють пошук та евакуацію тіла загиблого громадянина України, як проведення заходів чергової спроби провокацій з боку ЗС України.

Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська готують диверсії та збройні провокації у селищах, які нещодавно Збройні сили України повернули під контроль українського уряду.