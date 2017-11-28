Бойовики блокують пошук та евакуацію тіла українця на Донбасі - СЦКК

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопала. УНН. Російська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) та НЗФ ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України. Про це йдеться в заяві української сторони СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

"Українська сторона СЦКК інформує, що російська сторона СЦКК та ОРДО відмовилися надавати гарантії безпеки із заведенням режиму “Тиша” для проведення робіт з пошуку та евакуації тіла загиблого громадянина України в районі населених пунктів Кадема, Гольмовське, Гладосове та Травневе (Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойовики та російська сторона розцінюють пошук та евакуацію тіла загиблого громадянина України, як проведення заходів чергової спроби провокацій з боку ЗС України.

Як повідомляв УНН, російсько-окупаційні війська готують диверсії та збройні провокації у селищах, які нещодавно Збройні сили України повернули під контроль українського уряду.

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