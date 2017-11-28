Боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе - СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 листопала. УНН. Российская сторона Общего центра по контролю и координации (СЦКК) и НЗФ ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины. Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Украинская сторона СЦКК информирует, что российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с заводом режима" Тишина "для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадем, Гольмовский, Гладосово и Майское (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики и российская сторона расценивают поиск и эвакуацию тела погибшего гражданина Украины, как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины.
Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска готовят диверсии и вооруженные провокации в поселках, которые недавно Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства.