Боевики блокируют поиск и эвакуацию тела украинца на Донбассе - СЦКК

"Украинская сторона СЦКК информирует, что российская сторона СЦКК и ОРДО отказались предоставлять гарантии безопасности с заводом режима" Тишина "для проведения работ по поиску и эвакуации тела погибшего гражданина Украины в районе населенных пунктов Кадем, Гольмовский, Гладосово и Майское (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики и российская сторона расценивают поиск и эвакуацию тела погибшего гражданина Украины, как проведение мероприятий очередной попытки провокаций со стороны ВС Украины.

Как сообщал УНН, российско-оккупационные войска готовят диверсии и вооруженные провокации в поселках, которые недавно Вооруженные силы Украины вернули под контроль украинского правительства.