Бойовики батареями застосовували важке озброєння у маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Вчора на маріупольському напрямку була найскладніша ситуація – ворог використовував важке озброєння батареями. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузянник, передає кореспондент УНН.
"На маріупольському напрямку обстановка вчора була найскладніша, противник цілими батареями застосовував важке озброєння",- сказав О.Мотузянник.
За його словами, вперше за багато тижнів українські позиції між Новотроївським та Докучаївським були обстріляні з мінометів. Кілька десятків мін також, за даними О.Мотузяника, прилетіли в бік Красногорівки з боку донецька.
"Проте свої основні зусилля противник зосередив на приморських рубежах",- підкреслив О.Мотузянник.
Зокрема, за його словами, у Водяному протягом 1,5 години окупанти випустили по українських позиціях понад 180 артилерійських снарядів 122 мм. Стрільба велася одночасно з двох населених пунктів – Заяченка і Саханки. Аналогічна ситуація, за інформацією О.Мотузянника була і в Павлополі, Гнутовому, Талаківці, Лебединському і Широкино.
"Окрім артилерії, мінометів і легкого озброєння окупанти застосовували бронетехніку",- розказав він.
Всього вчора у маріупольському напрямку зафіксовано 38 ворожих обстрілів, 14 разів була застосована важка зброя.
Як повідомляв УНН, внаслідок штурму бойовиками авдіївської промзони загинули троє українських військових, одного поранено