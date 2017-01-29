Боевики батареями применяли тяжелое вооружение в мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Вчера на мариупольском направлении была сложная ситуация - враг использовал тяжелое вооружение батареями. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянник, передает корреспондент УНН.
"На мариупольском направлении обстановка вчера была сложная, противник целыми батареями применял тяжелое вооружение", - сказал А.Мотузянник.
По его словам, впервые за много недель украинские позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Несколько десятков мин также, по данным А.Мотузяника, прилетели в сторону Красногоровки со стороны Донецка.
"Однако свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах", - подчеркнул А.Мотузянник.
В частности, по его словам, в Водяное в течение 1,5 часов оккупанты выпустили по украинским позициям более 180 артиллерийских снарядов 122 мм. Стрельба велась одновременно из двух населенных пунктов - Заяченка и Саханка. Аналогичная ситуация, по информации А.Мотузянника была и в Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском и Широкино.
"Кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения оккупанты применяли бронетехнику", - рассказал он.
Всего вчера на мариупольском направлении зафиксировано 38 вражеских обстрелов, 14 раз была применена тяжелая оружие.
Как сообщал УНН, в результате штурма боевиками Авдеевской промзоны погибли трое украинских военных, один ранен