Бойовики активізували бойові дії на Світлодарській дузі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби знову активізували бойові дії на Світлодарській дузі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань Ато Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“На Світлодарській дузі знову активізувалися сили окупанта. Нарівні з легким озброєнням ворог активно застосовував бронетехніку та міномети. Обстріли противником позицій сил АТО у районі Луганського тривали понад 5 годин”, — сказав він.
Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів.
Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранень.