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Бойовики активізували бойові дії на Світлодарській дузі

Бойовики активізували бойові дії на Світлодарській дузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Минулої доби знову активізували бойові дії на Світлодарській дузі. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань Ато Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“На Світлодарській дузі знову активізувалися сили окупанта. Нарівні з легким озброєнням ворог активно застосовував бронетехніку та міномети. Обстріли противником позицій сил АТО у районі Луганського тривали понад 5 годин”, — сказав він.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранень.

Українські Національні Новини

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