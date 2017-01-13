Бойовики активізували бойові дії на Світлодарській дузі

“На Світлодарській дузі знову активізувалися сили окупанта. Нарівні з легким озброєнням ворог активно застосовував бронетехніку та міномети. Обстріли противником позицій сил АТО у районі Луганського тривали понад 5 годин”, — сказав він.

Всього за минулу добу на донецькому напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, троє отримали поранень.