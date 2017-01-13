Боевики активизировали боевые действия на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. За прошедшие сутки вновь активизировали боевые действия на Светлодарской дуге. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На Светлодарской дуге снова активизировались силы оккупанта. Наряду с легким вооружением враг активно применял бронетехнику и минометы. Обстрелы противником позиций сил АТО в районе Луганского продолжались более 5 часов ", - сказал он.
Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 16 вражеских обстрелов.
Напомним, за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.