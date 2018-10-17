Бойовики 9 разів обстріляли позиції ЗСУ, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Упродовж дня, з 7 до 18 години, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. Під час бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення, передає УНН із посиланням на прес-службу ООС.
"Упродовж дня, з 7 до 18 години, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому 6 разів противник застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі відзначили, що противник вів прицільний вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Авдіївка, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Широкине.
З мінометів калібру 120 мм ворог обстріляв захисників Талаківки, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь по опорних пунктах наших військ в районі населених пунктів Гнутове, Лебединське та Широкине", - йдеться у повідомленні.
Під час ведення бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав легке поранення, повідомили у прес-центрі.
"У разі загрози життю та здоров'ю особового складу командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, 16 жовтня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.