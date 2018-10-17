Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В течение дня, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"В течение дня, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. При этом 6 раз противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что противник вел прицельный огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Авдеевка, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Широкино.
С минометов калибра 120 мм враг обстрелял защитников Талаковки, а из минометов 82-го калибра вел огонь по опорным пунктам наших войск в районе населенных пунктов Гнутово, Лебединский и Широкино", - говорится в сообщении.
При ведении боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение, сообщили в пресс-центре.
"В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 октября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 19 раз открывали огонь по позициям наших войск.