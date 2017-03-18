Бойовики 52 рази обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку

“Донецький напрямок. Минулої доби обстановка ускладнилася, як і раніше бойові дії тривають по всьому фронту. Проте противник підтягнув на передову додаткові сили і засоби, що призвело до посилення обстрілів та збільшення їхньої кількості... Всього минулої доби на донецькому напрямку сталося 52 ворожі обстріли”, — зазначив А.Лисенко.

Речник повідомив, що на Світлодарській дузі в Луганському бойовики активізувалися ще вранці. Між шостою та девятою годинами окупанти здійснили чотири обстрілі із застосуванням мінометів. При цьому було випущено кілька десятків мін. У другій половині дня противник двічі обстріляв Троїцьке з гармат і мінометів. У Луганському вдень та ввечері перестрілки тривали фактично безперервно.

На Горлівському периметрі основні бойові дії велися у Зайцевому та Верхньоторецькому. Майже під час кожного з восьми обстрілів окупанти застосовували важке озброєння.

В район Авдіївки, за інформацією Міноборони, противник дещо змінив тактику, замість довгих потужних обстрілів тривалістю 10 і більше годин, бойовики роблять більші паузи між веденням вогню. Вчора там було випущено більше сотні ворожих мін. Також окупанти застосовували і танки. Внаслідок ворожих обстрілів два будинки зазнали ушкоджень. Одна з осель зруйнована вщент. На щастя, постраждалих немає. Також наразі тривають бойові дії в Пісках та Опитному.

Як повідомляв УНН, четверо українських військових загинули минулої доби в зоні АТО.