Боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении

"Донецкое направление. За прошедшие сутки обстановка осложнилась. По-прежнему боевые действия продолжаются по всему фронту. Однако противник подтянул на передовую дополнительные силы и средства, что привело к усилению обстрелов и увеличению их количества... Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 52 вражеских обстрела", - отметил А.Лысенко.

Спикер сообщил, что на светлодарской дуге в Луганском боевики активизировались еще утром. Между 6 и 9 часами оккупанты провели четыре обстрела с применением минометов. При этом было выпущено несколько десятков мин. Во второй половине дня противник дважды обстрелял Троицкое из пушек и минометов. В Луганском днем ​​и вечером перестрелки продолжались фактически непрерывно.

По Горловскому периметру основные боевые действия велись в Зайцево и Верхнеторецком. Почти при каждом из восьми обстрелов оккупанты применяли тяжелое вооружение.

В районе Авдеевки, по информации Минобороны, противник несколько изменил тактику, вместо длинных мощных обстрелов продолжительностью 10 и более часов, боевики делают большие паузы между ведением огня. Вчера там было выпущено более сотни вражеских мин. Также оккупанты применяли и танки. Вследствие вражеских обстрелов два дома получили повреждения. Один из домов разрушен. К счастью, пострадавших нет. Также сейчас ведутся боевые действия в Песках и Опытном.

Как сообщал УНН, четверо украинских военных погибли за прошедшие сутки в зоне АТО.