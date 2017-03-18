Боевики 52 раза обстреляли позиции сил АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки на донецком направлении боевики 52 раза обстреляли позиции украинских военных. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Донецкое направление. За прошедшие сутки обстановка осложнилась. По-прежнему боевые действия продолжаются по всему фронту. Однако противник подтянул на передовую дополнительные силы и средства, что привело к усилению обстрелов и увеличению их количества... Всего за прошедшие сутки на донецком направлении произошло 52 вражеских обстрела", - отметил А.Лысенко.
Спикер сообщил, что на светлодарской дуге в Луганском боевики активизировались еще утром. Между 6 и 9 часами оккупанты провели четыре обстрела с применением минометов. При этом было выпущено несколько десятков мин. Во второй половине дня противник дважды обстрелял Троицкое из пушек и минометов. В Луганском днем и вечером перестрелки продолжались фактически непрерывно.
По Горловскому периметру основные боевые действия велись в Зайцево и Верхнеторецком. Почти при каждом из восьми обстрелов оккупанты применяли тяжелое вооружение.
В районе Авдеевки, по информации Минобороны, противник несколько изменил тактику, вместо длинных мощных обстрелов продолжительностью 10 и более часов, боевики делают большие паузы между ведением огня. Вчера там было выпущено более сотни вражеских мин. Также оккупанты применяли и танки. Вследствие вражеских обстрелов два дома получили повреждения. Один из домов разрушен. К счастью, пострадавших нет. Также сейчас ведутся боевые действия в Песках и Опытном.
Как сообщал УНН, четверо украинских военных погибли за прошедшие сутки в зоне АТО.