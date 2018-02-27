Бойовики 5 разів обстріляли позиції сил АТО, втрат немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Від початку доби на Донбасі зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
"...агресор продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів. На Луганському напрямку противник вів вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях біля населеного пункту Луганське. З мінометів калібру 82-мм ворог обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Троїцького", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією прес-центру, по захисниках Новоолександрівки загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети різних видів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
"Загалом, від початку доби, зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських військовослужбовців не постраждав", - додали у прес-центрі.
Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.