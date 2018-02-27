Боевики 5 раз обстреляли позиции сил АТО, потерь нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С начала суток на Донбассе зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал, передает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
"... агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров. На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское. Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Троицкого", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-центра, по защитниках Новоалександровки захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"В целом, с начала суток, зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", - добавили в пресс-центре.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО трое военнослужащих ВСУ получили ранения.