Бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО, двоє військових поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні на Донбасі зафіксовано 28 обстрілів, двоє українських військових поранено. Про це УНН повідомили у прес-центрі АТО.
Як повідомили у прес-центрі, окупанти продовжують порушувати режим тиші і обстрілювати позиції сил АТО із забороненого Мінськими угодами озброєння.
"На Маріупольському напрямку з мінометів обстріляно наші позиції в районі Павлополя. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Новотроїцьке, Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. По Широкиному вогонь вела БМП противника", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-центру, на Донецькому напрямку обстрілювали з мінометів різних калібрів бойовики обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Піски, Авдіївку, Опитне та Троїцьке.
"Загалом зафіксовано 28 обстрілів. На жаль, двоє наших військових поранено", - зазначено у повідомленні.
Нагадаємо О.Мотузяник 11 лютого повідомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених українських військових немає.
Нагадаємо, починаючи з 14 години 10 лютого російсько-окупаційні війська застосували РСЗВ БМ-21 “Град”, танки, артилерію калібром 152 міліметри та міномети калібром 120 міліметрів по населеному пункту Красногорівка. Повторний артилерійський наліт по цьому населеному пункту було здійснено о 16 годині 46 хвилин.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 10 лютого, в зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли позиції українських військових.