Боевики 28 раз обстреляли позиции сил АТО, двое военных ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня на Донбассе зафиксировано 28 обстрелов, двое украинских военных ранены. Об этом сообщили УНН в пресс-центре АТО.
Как сообщили в пресс-центре, оккупанты продолжают нарушать режим тишины и обстреливать позиции сил АТО из запрещенного минского соглашениями вооружения.
"На мариупольском направлении из минометов обстреляли наши позиции в районе Павлополя. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Гнутово, Павлополь, Широкино, Водяное. По Широкино огонь вела БМП противника", - говорится в сообщении.
По информации пресс-центра, на донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку, Опытное и Троицкое.
"В целом зафиксировано 28 обстрелов. К сожалению, двое наших военных ранены", - говорится в сообщении.
Напомним А.Мотузяник 11 февраля сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших и раненых украинских военных нет.
Напомним, начиная с 14:00 10 февраля российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", танки, артиллерию калибром 152 миллиметра и минометы калибром 120 миллиметров по населенному пункту Красногоровка. Повторный артиллерийский удар по этому населенному пункту был осуществлен в 16:46.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 10 февраля, в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли позиции украинских военных.