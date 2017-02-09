Бойовики 24 рази порушили "режим тиші" на маріупольському напрямку минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Минулої доби бойовики на приморському напрямку 24 рази обстріляв позиції українських військових, у 10 випадках окупанти застосовували важке озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за добу на Маріупольському напрямку відбулося 24 ворожі обстріли, у 10 з них ворог використовував важке озброєння”, — сказав він.
Крім того, за його словами, тривожною обстановка залишається на східних підступах до Маріуполя, особливо у Лебединському і Широкіному. Там вчора пізно ввечері сили окупанта провели потужний мінометно-артилерійський обстріл, до цього протягом доби на цих рубежах бойовики застосовували стрілецьку зброю і епізодично міномети калібром 82мм.
Також він додав, що внаслідок ворожих обстрілів тамтешніх українських позицій постраждали і прилеглі села. Так, у приватному будинку в Талаківці вибуховою хвилею снаряда що розірвався було вибито шибки. Один із снарядів випущених бойовиками влучив в електростанцію, внаслідок чого Талаківка, Гнутове і Сартана залишилися без світла.
У Мар'їнці ворог порушував режим тиші тричі. В останніх двох випадках ворог застосував важке озброєння. І знову там під обстріл попав контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду.