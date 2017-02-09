Боевики 24 раза нарушили "режим тишины" на мариупольском направлении за прошедшие сутки

"Всего за сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в 10 из них враг использовал тяжелое вооружение", - сказал он.

Кроме того, по его словам, тревожной обстановка остается на восточных подступах к Мариуполю, особенно в Лебединском и Широкино. Там вчера поздно вечером силы оккупанта провели мощный минометно-артиллерийский обстрел, до этого в течение суток на этих рубежах боевики применяли стрелковое оружие и эпизодически минометы калибром 82мм.

Также он добавил, что в результате вражеских обстрелов местных украинских позиций пострадали и близлежащие села. Так, в частном доме в Талаковке взрывной волной снаряда были выбиты стекла. Один из снарядов, выпущенных боевиками попал в электростанцию, в результате чего Талаковка, Гнутово и Сартана остались без света.

В Марьинке враг нарушал режим тишины трижды. В последних двух случаях враг применил тяжелое вооружение. И снова там под обстрел попал контрольно-пропускной пункт въезда-выезда.