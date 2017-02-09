Боевики 24 раза нарушили "режим тишины" на мариупольском направлении за прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. За прошедшие сутки боевики на приморском направлении 24 раза обстрелял позиции украинских военных, в 10 случаях оккупанты применяли тяжелое вооружение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"Всего за сутки на мариупольском направлении произошло 24 вражеских обстрела, в 10 из них враг использовал тяжелое вооружение", - сказал он.
Кроме того, по его словам, тревожной обстановка остается на восточных подступах к Мариуполю, особенно в Лебединском и Широкино. Там вчера поздно вечером силы оккупанта провели мощный минометно-артиллерийский обстрел, до этого в течение суток на этих рубежах боевики применяли стрелковое оружие и эпизодически минометы калибром 82мм.
Также он добавил, что в результате вражеских обстрелов местных украинских позиций пострадали и близлежащие села. Так, в частном доме в Талаковке взрывной волной снаряда были выбиты стекла. Один из снарядов, выпущенных боевиками попал в электростанцию, в результате чего Талаковка, Гнутово и Сартана остались без света.
В Марьинке враг нарушал режим тишины трижды. В последних двух случаях враг применил тяжелое вооружение. И снова там под обстрел попал контрольно-пропускной пункт въезда-выезда.