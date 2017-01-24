Бойовики 24 рази обстріляли позиції сил АТО з початку доби - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. З початку доби бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Загалом відбулося 24 обстріли”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку. По Широкиному вогонь неодноразово вели снайпери.
На луганському напрямку зі 122 міліметрової артилерії та 120 міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. По Троїцькому також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
Крім того, на донецькому з 82 міліметрових мінометів була обстріляна Авдіївка, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Луганське та Зайцеве.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні АТО поранено одного військового.