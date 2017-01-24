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Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО с начала суток - штаб

Боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО с начала суток - штаб

Киев • УНН

 • 6755 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. С начала суток боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Всего состоялось 24 обстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Водяное, Широкино, Лебединский, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку. По Широкино огонь неоднократно вели снайперы.

На луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и 120 миллиметровых минометов боевики обстреляли Новозвановку и Троицкое. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на донецком из 82 миллиметровых минометов была обстреляна Авдеевка, а из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Луганское и Зайцево.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне АТО ранен один военный.

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