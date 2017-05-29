Бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил АТО на донецькому напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулої доби бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил українських військових на донецькому напрямку, половина обстрілів здійснювалась із важкого озброєння. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Донецький напрямок. Відразу після опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів і танка по наших позиціях на Світлодарській дузі. Обстріл тривав близько двох годин, при цьому було випущено 36 боєприпасів”, — повідомив А.Лисенко.
Він зазначив, що пізніше бойовики переключилися на легке озброєння, проте ці провокації закінчилися ще до світанку і після цього там було тихо. Дуже неспокійно вчора було під Авдіївкою та на сусідніх рубежах.
“На світанку ворог провів артилерійський обстріл з позиції "Шахта Бутівка” з гармат калібром 122- мм, що розгорнуті в Ясинуватій. В Авдіївці бойові дії почалися після 10:30 і, з певними паузами, тривали цілий день. З початком вечірніх сутінків противник знову ввів в дію важке озброєння, а саме міномети і гармати. Обстріли були достатньо тривалими, але противник застосував важке озброєння дозовано, побоюючись українського вогню у відповідь. Ворог здійснював обстріли одночасно з трьох напрямків", — розповів А.Лисенко.
Він також зауважив, що на сусідній позиції, у Кам’янці, також було неспокійно, проте міномети з боку противника не використовувалися. Також по одному ворожому обстрілу сталося у Зайцевому та Пісках.
“Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, 9 — із важкого озброєння”, — додав речник.
Нагадаємо, 27 травня на донецькому напрямку сталося 16 обстрілів з боку ворога, сім з яких з важкого озброєння.