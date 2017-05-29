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Бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил АТО на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Минулої доби бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил українських військових на донецькому напрямку, половина обстрілів здійснювалась із важкого озброєння. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Бойовики 18 разів обстрілювали позиції сил АТО на донецькому напрямку

“Донецький напрямок. Відразу після опівночі окупанти відкрили вогонь з мінометів і танка по наших позиціях на Світлодарській дузі. Обстріл тривав близько двох годин, при цьому було випущено 36 боєприпасів”, — повідомив А.Лисенко.

Він зазначив, що пізніше бойовики переключилися на легке озброєння, проте ці провокації закінчилися ще до світанку і після цього там було тихо. Дуже неспокійно вчора було під Авдіївкою та на сусідніх рубежах.

“На світанку ворог провів артилерійський обстріл з позиції "Шахта Бутівка” з гармат калібром 122- мм, що розгорнуті в Ясинуватій. В Авдіївці бойові дії почалися після 10:30 і, з певними паузами, тривали цілий день. З початком вечірніх сутінків противник знову ввів в дію важке озброєння, а саме міномети і гармати. Обстріли були достатньо тривалими, але противник застосував важке озброєння дозовано, побоюючись українського вогню у відповідь. Ворог здійснював обстріли одночасно з трьох напрямків", — розповів А.Лисенко.

Він також зауважив, що на сусідній позиції, у Кам’янці, також було неспокійно, проте міномети з боку противника не використовувалися. Також по одному ворожому обстрілу сталося у Зайцевому та Пісках.

“Всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, 9 — із важкого озброєння”, — додав речник.

Нагадаємо, 27 травня на донецькому напрямку сталося 16 обстрілів з боку ворога, сім з яких з важкого озброєння.

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