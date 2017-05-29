Боевики 18 раз обстреливали позиции сил АТО на донецком направлении

"Донецкое направление. Сразу после полуночи оккупанты открыли огонь из минометов и танка по нашим позициям на Светлодарской дуге. Обстрел продолжался около двух часов, при этом было выпущено 36 боеприпасов", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что позже боевики переключились на легкое вооружение, однако эти провокации закончились еще до рассвета и после этого там было тихо. Очень беспокойно вчера было под Авдеевкой и на соседних рубежах.

"На рассвете враг провел артиллерийский обстрел с позиции "Шахта Бутовка" из пушек калибром 122-мм, что развернутые в Ясиноватой. В Авдеевке боевые действия начались после 10:30 и с определенными паузами, продолжались целый день. С началом вечерних сумерек противник снова ввел в действие тяжелое вооружение, а именно минометы и пушки. обстрелы были достаточно длительными, но противник применил тяжелое вооружение дозировано, опасаясь украинского огня. Враг осуществлял обстрелы одновременно с трех направлений", - рассказал А.Лысенко.

Он также отметил, что на соседней позиции, в Каменке, также было неспокойно, но минометы со стороны противника не использовались. Также по одному вражескому обстрелу произошло в Зайцево и Песках.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов, 9 - из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 27 мая на донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны врага, семь из которых из тяжелого вооружения.