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Боевики 18 раз обстреливали позиции сил АТО на донецком направлении

Киев • УНН

 • 7351 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. За прошедшие сутки боевики 18 раз обстреливали позиции сил украинских военных на донецком направлении, половина обстрелов осуществлялась из тяжелого вооружения. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

Боевики 18 раз обстреливали позиции сил АТО на донецком направлении

"Донецкое направление. Сразу после полуночи оккупанты открыли огонь из минометов и танка по нашим позициям на Светлодарской дуге. Обстрел продолжался около двух часов, при этом было выпущено 36 боеприпасов", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что позже боевики переключились на легкое вооружение, однако эти провокации закончились еще до рассвета и после этого там было тихо. Очень беспокойно вчера было под Авдеевкой и на соседних рубежах.

"На рассвете враг провел артиллерийский обстрел с позиции "Шахта Бутовка" из пушек калибром 122-мм, что развернутые в Ясиноватой. В Авдеевке боевые действия начались после 10:30 и с определенными паузами, продолжались целый день. С началом вечерних сумерек противник снова ввел в действие тяжелое вооружение, а именно минометы и пушки. обстрелы были достаточно длительными, но противник применил тяжелое вооружение дозировано, опасаясь украинского огня. Враг осуществлял обстрелы одновременно с трех направлений", - рассказал А.Лысенко.

Он также отметил, что на соседней позиции, в Каменке, также было неспокойно, но минометы со стороны противника не использовались. Также по одному вражескому обстрелу произошло в Зайцево и Песках.

"Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 18 вражеских обстрелов, 9 - из тяжелого вооружения", - добавил пресс-секретарь.

Напомним, 27 мая на донецком направлении произошло 16 обстрелов со стороны врага, семь из которых из тяжелого вооружения.

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